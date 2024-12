Lapresse.it - Medioriente: Idf, Hezbollah ha lanciato 2 razzi verso Israele

Leggi su Lapresse.it

Gerusalemme, 2 dic. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano ha accusatodi aver sparato in una zona di confine contesa tra Libano e. Sarebbe il primo attacco del gruppo libanese da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore la scorsa settimana. L’Idf ha affermato che duesono stati lanciatiil Monte Dov, un territorio conteso di proprietà israeliana noto come Fattorie di Shebaa in Libano. Isono caduti in aree aperte e non sono stati segnalati feriti.