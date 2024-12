Mattarella | magistrati rispettino limiti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.50 Il capo dello Stato, Sergio, parlando in occasione della nomina dei nuovi referendari della Corte dei Conti ha voluto ricordare aiil "rispetto deidelle proprie attribuzioni, garanzia allo stesso tempo della loro tutela rispetto ad altri poteri. Queste attitudini non sono volte ad affievolire, ma all'opposto, a rafforzare l'indipendenza che contraddistingue la magistratura". Come tutti i, quelli della Corte dei Conti sono "soggetti soltanto alla legge", ha ribadito