Lanotiziagiornale.it - M5S di nuovo sotto attacco: Grillo pronto a dare battaglia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Beppea sferrare una Giuseppe Conte. “Domani (oggi, ndr), martedì alle 11.03, collegatevi sul mio blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare”. A lanciare questo appuntamento è, con tanto di foto in cui compare insieme a Gianroberto Casaleggio, cofondatore del Movimento.E il sospetto di tutti è che l’ex comico voglia annunciaresulla proprietà del simbolo pentastellato. Sebbenesi fosse impegnato a non promuovere “alcuna contestazione” nei confronti del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l’uso del nome e del simbolo. Questo nella scrittura privata stipulata tra il garante e il M5S.Daci si attendesul simbolo del Movimento Cinque StelleL’attuale leader dei pentastellati l’ha ripetuto più volte: il fondatore M5S non può rivendicare il contrassegno che è di proprietà dell’intera comunità.