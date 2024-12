Tvplay.it - Lutto nel calcio italiano, lacrime in uno dei club storici di Serie A

Leggi su Tvplay.it

C’è unnelche ha sconvolto tutti:tra i tifosi di uno storicodiA. Una gravissima perdita improvvisaUn nome conosciuto nell’ambiente del mondo dele che aveva avuto sempre un grande seguito. Ricopriva una doppia carica da poco tempo ed era stimato in entrambe. Se ne va a soli 65 anni per la tristezza di tutti.nelin uno deidiA (TvPlay – ANSA) Il mondo delsta attraversando un periodo particolarmente difficile in quanto a perdite e notizie dolorose. Negli ultimi mesi abbiamo dovuto dire addio a personaggi del calibro di Gianluca Vialli, Sinisa Mihajlovic e Totò Schillaci, tra gli altri. Al di là delle perdite si sono vissuti momenti di autentico terrore anche per quanto concerne il malore di Edoardo Bove, durante Fiorentina-Inter.