L’acqua piovana potrebbe essere la soluzione al fabbisogno idrico dell’IA

Le intelligenze artificiali sono macchine perennemente assetate. Non solo di dati utili per il proprio addestramento, ma anche di acqua in senso stretto. I server all’interno dei data center che permettono il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale necessitano infatti di gigantesche quantità di acqua per i sistemi di raffreddamento che assorbono e dissipano il calore prodotto. Secondo uno studio condotto dall’Università della California di Riverside, entro il 2027 la domanda globale di intelligenza artificiale generativarichiedere un prelievo di 6,6 miliardi di metri cubi d’acqua, una cifra superiore aldella Danimarca. La ricerca ha dimostrato come un numero compreso tra le venti e le cinquanta richieste a ChatGpt (prompt) possa arrivare a consumare l’equivalente di una bottiglia da circa mezzo litro.