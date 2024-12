Ilgiorno.it - La lite e poi le coltellate ad Almè: gravissimo un uomo di 35 anni

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 2 novembre 2024 – Aggredito in strada e ferito gravemente. I carabinieri della Compagnia di Zogno sono al lavoro per ricostruire cosa sia successo ieri in via Olimpia ad, poco prima delle 15, davanti al cancello di una ditta. Le certezze per ora sono che un trentacinquenne è stato ferito con un’arma da taglio, con tutta probabilità un coltello. Dalle prime informazioni le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Un aiuto potrebbe arrivare dalla visione delle immagini delle telecamere che si trovano in zona, dove sarebbe avvenuta l’aggressione. I filmati potrebbero aver immortalato i momenti cruciali e soprattutto indicare se l’aggressore è una persona sola. Forse all’origine di tutto c’è stata una discussione o un chiarimento, che con il trascorrere dei minuti ha preso una brutta piega, al punto che ad un certo punto è spuntato, a quanto pare, un coltello.