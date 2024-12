Inter-news.it - Inzaghi: «Inter abituata a essere favorita. Dirigenza sempre attiva sul mercato!»

Simonepremiato al Gran Galà del Calcio 2024. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate a Sky Sport sulla stagione dei nerazzurri e sugli obiettivi futuri.LE DICHIARAZIONI – «Bel premio, è stato giusto condividerlo con chi mi ha permesso di vincerlo. Fa enormemente piacere, hanno votato i calciatori. Non so cosa abbiano visto in più rispetto agli altri, ma chiaramente vincere lo scudetto aiuta. Indirizza il vincitore finale, ma poi alla fine scelgono i calciatori. Possiamo rivincere il titolo perché abbiamo tutte le qualità per poterlo fare. Vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più. Siamo una squadra esperta, matura, sappiamo che ci sono club che si sono rinforzati tanto. Che non sono lì per caso. Ma noi cercheremo di vendere cara la pelle, sapendo che ci sono tante competizioni e noi dobbiamo rimanere sul pezzo».