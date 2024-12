Sport.quotidiano.net - Il commento di mister Salmi. "Bene il clean sheet, poca cattiveria. Strada giusta, c’è da lavorare»

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno Francescodopo lo 0-0 col Prato. "Non attraversiamo non un grande momento – le sue parole – ma già da domenica scorsa i ragazzi hanno deciso di cambiare registro, ci siamo di nuovo messi in carreggiata con delle idee e con la voglia di giocare la palla il più possibile. Abbiamo affrontato un Prato forte e non era facile, abbiamo fatto una buona gara, la prestazione mi è piaciuta anche se ci mancata un po’ diin zona gol. Sono due gare che non subiamo gol e che scendiamo in campo più coraggio, laè quella". Senza Formato i biancazzurri hanno faticato a rendersi pericolosi. "Ci stiamo lavorando – prosegue– col Prato c’è stata qualche occasione in più, quella nel finale primo tempo di Osuji, quella di Mandelli in avvio, qualcosa abbiamo fatto ma non possiamo contare sempre su Guidone e Formato, che hanno fatto un’andata strepitosa.