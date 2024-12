Panorama.it - I possibili impatti della crisi siriana sulla Libia

Il riesploderepotrebbe avere delle ripercussioni anche sui delicati equilibri libici. Alcune delle sigle a cui appartengono gli insorti siriani sono infatti storicamente spalleggiate dalla Turchia. Ankara ha preso, sì, le distanze dall’offensiva in corso. E' tuttavia difficile credere che non abbia dato il suo benestare a quei raggruppamenti a cui offre notoriamente il proprio sostegno. Se così fosse, i rapporti tra Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin potrebbero guastarsi. Il presidente russo è infatti un ferreo alleato di Bashar al Assad: non a caso, sta cercando di puntellare il suo governo, nonostante le difficoltà militari dovute al coinvolgimento russo in Ucraina. Ebbene, in caso di turbolenze tra lo zar e il sultano, lapotrebbe risentirne. Non dimentichiamo infatti che il Paese nordafricano è spaccato tra due governi: uno, quello occidentale, spalleggiato dalla Turchia; l’altro, quello orientale, sostenuto dalla Russia.