Sport.quotidiano.net - Hockey su pista. Bdl fuori dalla Coppa. In Serie B vanno avanti. Sasco e Correggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Era l’ultimo turno della prima fase dellaItalia disuper laA2 e il penultimo diB, ma i riflettori erano tutti sul derby Amatori Modena-Bdl Minimotor: hanno vinto i geminiani 3 a 1, nonostantefosse passato in vantaggio con Tudela dopo soli 16 secondi di gara. La partita l’ha fatta, ma i gol li ha fatti il Modena, anche perché il portiere Moncalieri (uno dei tanti ex) ha disputato una partita strepitosa. CosìItalia, con il girone vinto dal Modena a 21 punti, su Bdl a 15, Scandiano e Seregno 12, Mirandola 0. Nell’ultima gara il Centro Palmer Scandiano ha avuto la meglio sul Mirandola per 6 a 0, con due gol di Herrero e uno per Stefani, Barbieri, Nicolò Busani e Beato. Nei due gironi delladiB i giochi erano già fatti (Minimotor eScandianese) e così non contava né Wasken Lodi-Minimotor, né, Amatori Modena-Uniplastics