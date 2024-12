Ilnapolista.it - Giuntoli ha fatto spendere alla Juve 110 milioni per Douglas Luiz e Koopmeiners, il Napoli con 30 ha preso McTominay

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dellantus dopo il pareggio 1-1 a Lecce. Ecco qualche stralcio dell'analisi di Massimiliano Gallo:Lantus resta una squadra a metà del guado. Non è né carne né pesce. Fatica a esibire quel calcio sbandierato in maniera troppo ottimistica dagli aedi del nuovo corso calcistico bianconero. Che al momento non si vede. Ieri sera Thiago Motta ci ha messo del suo con sostituzioni al di là del comprensibile. Doveva difendere il vantaggio e ha tolto i calciatori più abili nel possesso pcome Yildiz e Conceiçao. Fa parte della sua visione del football, visione che – va detto – non è chiarissima. Tranne a chi ha cieca fiducia in lui.