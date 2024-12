Anteprima24.it - FOTO/ Napoli, vandalizzato circolo Pd. Acampora: “Scritte vergognose”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo quello di San Lorenzo in via Domenico Cirillo, un altrodel Partito Democratico di, il “Lenuccia Cerasuolo” in via Salvator Rosa nel quartiere Avvocata, è stato oggetto di atti vandalici. Sulla porta d’ingresso si leggono epiteti vergognosi nei confronti della nostra segretaria Elly Schlein, così come nei confronti di un’intera comunità cui va tutta la mia solidarietà, una comunità che lavora per la pace ma senza posizioni ideologiche. E’ l’ennesimo segnale di una deriva che vede nel dissenso civile e e nel confronto serio un fastidio, un ostacolo e non un elemento di ricchezza. Un atto violento ai danni di persone perbene, di uomini e donne che ogni giorno ascoltano i territori, cercano di interpretare i bisogni e lavorano per costruire un’Italia e un mondo migliore.