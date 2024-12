Lanazione.it - Fiorentina sotto choc: malore in campo per Bove, Firenze col fiato sospeso

, 2 dicembre 2024 – “I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardiorespiratorio”. Si chiude così, con un concreto spiraglio di ottimismo nella nota ufficiale della, una giornata terribile in cui un’attesa partitissima al vertice, come-Inter, si è trasformata in un dramma per iloccorso al centrocampista viola Edoardo. Tuttaha trattenuto il respiro e lo trattiene ancora, aspettando ulteriori notizie sulla salute di questo ragazzo di 22 anni, romanista di fede e di provenienza., ma già diventato in pochi mesi un beniamino del popolo viola. Nella sua nota lainforma che“è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e “si trova attualmente in sedazione farmacologico ricoverato in terapia intensiva”.