Ilrestodelcarlino.it - Europa Verde: Carrabs in direzione nazionale, sconfitta Conti

Escel’assessore comunale di Pesaro Maria Rosa, nel duello sulla leadership dei Verdi, che vede invece imporsi nuovamente nellaGianluca. L’assessoreè stata invece esclusa dal Consiglio federaledi, dopo la precedente bocciatura riportata all’assemblea degli iscritti di Pesaro Urbino. Eletti invece titolare Paolo Canducci consigliere comunale di San Benedetto del Tronto e Adriana Fabbri consigliera comunale di Pesaro come supplente e Caterina Di Bitonto portavoce dei Verdi di Ancona titolare e Michele Mattioli commissario dei Verdi di Fano come supplente. Riconfermato nellaGianluca, che porta a casa le riconferme per tutta la sua squadra con a capo Sabrina Santelli e Paolo Canducci cooportavoce regionali.