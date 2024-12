Lapresse.it - Elezioni Campania, Conte: “Non parlo di candidati, M5S protagonista in progetto serio”

“Dinon, sicuramentedella necessità di offrire allaun, forte e credibile di governo. Il Movimento 5 Stelle sarà ovviamenteper une credibile”. Così Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, rispondendo a una domanda sulleregionali indel 2025 a margine della sua visita al presidio dei lavoratori Trasnova all’esterno dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. La, ha aggiunto, “è una regione in cui tante realtà industriali, a partire anche da questo stabilimento, sono in fortissima difficoltà. Non si può vivere soltanto con l’economia da bar, con i servizi, la ristorazione eccetera. Dobbiamo cercare di garantire un futuro sostenibile a questa regione e di contrastare la malavita organizzata”.