Ecco il Lago Verde l' oasi d' altri tempi alle porte di Milano

Immaginate un borgo di una volta. Immaginate anche un castello del 1300 che si specchia in un. Un'd'nella quale chiunque può immergersi: èdi, in fondo a via Ripamonti. E in quelpotete non solo specchiarvi ma anche godere il vostro passatempo preferito: sceglietevi, con l'aiuto di Antonella e Luciano che dal 1986 sono i “custodi” di quell'angolo di Paradiso, un posticino tutto vostro, tenete d'occhio il castello, sedetevi e aspettate. Ilospita tantissime razze di pesci autoctoni, mentre uccelli variopinti svolazzano intorno a voi. Poi, quando volete riposare, sceglietevi un gazebo all'ombra per il vostro picnic o il vostro riposo. Ma questo Paradiso ha un nome? Sì, è il, ildi pesca sportiva immerso nel tempo.