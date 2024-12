Quifinanza.it - EasyJet punta sull’Italia, l’ampio piano di espansione 2025 dopo l’accordo Ita-Lufthansa

Leggi su Quifinanza.it

il via libera della Commissione Ue al “matrimonio” tra Ita e, che crea il più grande gruppo del trasporto aereo d’Europa, c’è un altro importante player del mercato dei voli low cost che è pronto a undiconsiderevole nelche interesserà l’Italia. Si tratta, come noto, diche assumerà il ruolo di remedy taker per il corto raggio nel nostro Paese nell’ambito deltra le due suddette compagnie, italiana e tedesca. Ecco dunque che, confermando il suo ruolo, la compagnia aerea britannica non ha mancato di annunciare le mosse che la vedranno protagonista da qui ai prossimi mesi. Saranno 38 i voli totali, con 250 nuovi posti di lavoro., ildiin Italia nelIl ruolo di remedy taker conferisce ala possibilità di basare un totale di 8 aeromobili nei due principali aeroporti italiani, vale a dire Milano Linate e Roma Fiumicino.