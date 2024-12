Sport.quotidiano.net - Dramma Bove: l’intervento dei giocatori. Cataldi, gesto decisivo

Firenze, 2 dicembre 2024 – Calhanoglu e Dumfries se lo sono ritrovati ai piedi, con la panchina dell’Inter scattata in campo all’istante. Simone Inzaghi è scivolato, poi si è portato a ridosso di Edoardo. Il capannello a protezione del numero 4 viola ha fatto impressione. Abituarsi non si può, anche se l’immagine è stata celebrata dal mondo social: davanti al dolore non c’è colore. Da lì in avanti una serie di istantanee che resteranno purtroppo negli occhi. Daniloè intervenuto subito per aiutare il compagno a respirare, unprovvidenziale che ha significato molto nellaticità del momento. Robin Gosens in ginocchio accanto alla testa di Edoardo. Sono stati i più reattivi e i più lucidi. Andrea Colpani è scoppiato invece subito in lacrime. Si conoscono da bambini, hanno condiviso gioventù e speranze.