Lopinionista.it - Concerti dicembre 2024: date e biglietti

Leggi su Lopinionista.it

Al via il tour di Alessandra Amoroso fino al 22, seiper Gianna Nannini, quattro per i Santi FrancesiPh. Luigi & IangoMese Natalizio con tantinel nostro Bel Paese. Grandi nomi e tanteper i vostri beniamini. Dal primo del mese, Alessandra Amoroso, partirà con il suo tour e viaggerà attraverso l’Italia fino al 22. Ben trediciper questa meravigliosa artista dalla voce splendida.Un gradito ritorno a partire dal 9; Fabio Concato. 71 anni e non sentirli! Chi non ricorda “Domenica bestiale (1982)” e “Fiore di maggio (1984)”? Due successi che ancora tutt’oggi vengono ricordati e. anche “canticchiati”. Fabio Concato, è un artista dalla voce che ipnotizza e mette tranquillità ed è sempre un piacere ascoltarlo. Sicuramente i giovani non lo conoscono, ma avranno avuto modo di sentire spesso i loro genitori canticchiare le sue canzoni indimenticabili.