Ilnapolista.it - Bove è stato estubato, ha detto “grazie a tutti”

Secondo quanto riporta Ansa, Edoardo, centrocampista della Fiorentina, ha passato una notte tranquilla e questa mattina è. Ora è sveglio e lucido e risponde bene alle domande. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo dopo le terribili immagini che ieri pomeriggio, poco dopo le 18, arrivavano dal Franchi.è sveglio e lucidoCome riporta Ansa:Edoardoha passato bene la notte e, secondo quanto filtra, è. Il calciatore è sveglio, lucido e risponderebbe alle domande, sempre secondo quanto si apprende in merito alle condizioni del calciatore della Fiorentina che ieri ha accusato un malore in campo al Franchi durante la partita con l’Inter.Secondo quanto riporta Repubblica, “le prime parole dette sono state: «»”. Inoltre, il quotidiano conferma che il calciatore della Fiorentina èrianimato in ambulanza:“Il calciatore èportato sull’ambulanza in quattro minuti, intanto gli erano già state applicate le placche del defibrillatore, utilizzato poi sul mezzo di soccorso“.