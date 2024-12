Ilfattoquotidiano.it - Bolivia, l’attivista Adriana Guzmán Arroyo fermata durante le proteste contro la violenza di genere: “L’unica risposta degli Stati è la repressione”

, è Aymara, vive ined è una nota attivista femminista oltre che scrittrice. Fa parte dell’organizzazione Feminismo Comunitario Antipatriarcale e delle Femministe di Abya Yala. Gira il continente, ed è stata anche in Europa. Crea connessioni e cerca di tessere reti continentali e internazionali. Con l’accusa di aver imbrattato il palazzo della vicepresidenza è statae portata in caserma, e quindi percossa e dopo liberata con una denuncia a piede libero. E’ successo il 25 novembre a poche ore delle mobilitazioni per la Giornata internazionaleladi. E’ stata denunciata con l’accusa di aver imbrattato, a volto coperto, il palazzo della vicepresidenza della. Il fermo è stato molto scenico, con tre volanti e una decina di agenti di polizia.