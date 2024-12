Ilfattoquotidiano.it - Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti è un nuovo concorrente del Grande Fratello: chi è, che lavoro fa e i precedenti in tv

Saràil prossimoad entrare nella casa del. E se il nome non è sconosciuto ai più, c’è un motivo: il 61enne, infatti, è ilmaggiore di, cui vero nome è, appunto, Lorenzo.Abbandonata la carriera da attore, durante la quale ha recitato nel film Panarea,si è presto dedicato ad altre attività, lavorando come wedding planner e tour operator. Quella delnon sarà la prima esperienza diin televisione, né in un reality show. Il 61enne, infatti, ha già partecipato a L’Eredità nel 2020, durante la conduzione di Flavio Insinna, ed ha anche fatto parte del cast di Ritorno al presente, show condotto da Carlo Conti su Rai 1 nel 2005, insieme ad Amedeo Goria ed Elisabetta Gregoraci. A distanza di quasi vent’anni dall’ultima volta, dunque,tornerà a partecipare in un reality, questa volta nella casa più spiata d’Italianon è l’unico