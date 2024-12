Oasport.it - Basket, Scafati esonera Marcelo Nicola: squadra affidata a Pilot

Quest’anno l’aria della Campania non porta evidentemente bene al. Dopo Napoli, anchedecide di cambiare allenatore: la Givova ha annunciato poco fa l’esonero di, arrivato quest’estate e protagonista di un avvio zoppicante con tre vittorie nelle prime nove partite.L’allenatore argentino con passaporto spagnolo è stato messo alla porta dalla dirigenza campana dopo la brutta sconfitta contro la UnaHotels Reggio Emilia con un rotondo 90-57 ed una serata da un imbarazzante 2/23 al tiro da tre punti. L’ultima goccia dopo un rendimento non troppo esaltante con sei punti in classifica, affiancato da Sassari e Pistoia.Con l’esonero dell’ex giocatore della Benetton Treviso nei primi anni 2000, la panchina passa nelle mani di Damiano, classe 1989 e già un buon bagaglio di esperienza in Serie A2 come capoallenatore, tra EuroRoma, Allianz Pazienza San Severo e Moncada Agrigento, retrocessa in B la scorsa stagione.