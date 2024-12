Ilfoglio.it - Assad tenta di resistere alla catastrofe. L’Ue in silenzio

Sono ore concitate per Bashar el, impegnato in una lotta contro il tempo per chiamare a raccolta tutte le forze residue a sua disposizione, sia in Siria sia all’estero, per mettere in sicurezza il regime. Sembrerebbero confermate le voci che venerdì scorso davano il dittarore siriano a Mosca, per un incontro segreto con Vladimir Putin. Nessuna fuga in Russia però, così come sembra destituita di fondamento l’indiscrezione che ipotizzava un colpo di stato ordito dal capo dei servizi di sicurezza, Hussam Luqa. Dunqueresta a Damasco, dove ieri ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghci, che oggi a sua volta volerà in Turchia per incontrare il suo omologo Hakan Fidan. Nelle ultime ore i generali dihanno organizzato la linea difensiva a nord di Hama, ma il costo pagato dal regime in appena cinque giorni di combattimenti è stato incalcolabile.