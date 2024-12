Bergamonews.it - All’Alberghiero di San Pellegrino Terme nasce il “Pan d’Oro”, con Zafferano “Olg” e castagne della Val Brembana

Hanno aggiunto un apostrofo ad un nome che in questo periodo è sulla bocca di tutti (anche in senso strettamente letterale), ma soprattutto valorizzato i prodotti tipici di una Valle che in loro vede il proprio futuro. Mattinata intensa e gratificante quella di lunedì 2 dicembre per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di San, dove si è tenuto il secondo appuntamento del progetto didattico dedicato alloOlg (Oltre la Goggia), la coltivazione d’eccellenza dell’Alta Valvalorizzata dall’omonima associazione presieduta da Danilo Salvini.Proprio Salvini, anche nella veste di Presidente del Consiglio d’Istitutoscuola, ed il docente Francesco Zurolo hanno coordinato insieme alla dirigente Giovanna Leidi un percorso didattico che già nelle ultime settimane ha preso le mosse “sul campo”, con una visita degli allievi delle classi quinte al campo coltivo di Valnegra, ospitato nel terreno parrocchiale in fregio alla chiesa di San Michele.