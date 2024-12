Ilfattoquotidiano.it - Aleppo, la città martire di nuovo al centro del conflitto siriano: cancellata da quattro anni di assedio e da un terremoto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nell’estate del 2011 fu proprio adche germogliò il seme, piantato nella piccola cittadina di Dar’a, delle proteste anti-governative siriane. Oggi, a più di 13dall’inizio della guerra civile siriana, la nuova fiammata dell’interminabiledivampa ancora in quella che è per tutti ladel Paese: la seconda più grande, gioiello culturale devastato da unduratoe da unche nel 2023 ha colpito tutta l’area al confine tra Siria e Turchia.Si ritorna sempre lì, ad, come in un sadico refrain. Laè stata tra le prime ad accogliere le proteste contro il regime di Bashar al-Assad, a metà del 2011, represse poi nel sangue dalle forze governative. Una repressione che durò fino a quando vari gruppi dell’infinito panorama dei ribelli anti-Assad, tra cui anche formazioni di matrice jihadista, lanciarono un’offensiva sullariuscendo a respingere indietro le forze fedeli a Damasco e arrivando a conquistare numerosi quartieri.