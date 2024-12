Justcalcio.com - Venezia, Di Francesco: “Passivi e arrendevoli, non può succedere a una squadra che deve salvarsi”|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-01 00:39:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:, Di: “, non puòa unachesalvarsi”Serie A Calciomercato.com Home, Di: “, non puòa unachesalvarsi” GETTY Eusebio Di, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il ko di Bologna, queste le sue parole.L’ANALISI – “Abbiamo creato tante situazioni pericolose nel primo tempo, ribattendo colpo su colpo.