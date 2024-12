Ultimo e Jacqueline sono diventati genitori l’annuncio sui social | Benvenuto Enea

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “La direzione perfetta per non perdermi più.piccoletto”. Con queste parole, in un post su Instagram accompagnato dall’immagine dell’impronta di due piedini,ha annunciato la nascita di, il suo primo figlio, avuto dalla compagnaLuna Di Giacomo, figlia della famosa showgirl Heather Parisi, e di Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico. La coppia si trova attualmente a New York, e proprio pochi giorni fa il giovane cantautore romano ha pubblicato una canzone dedicata al figlio, ‘La parte migliore di me‘, un’intensa dichiarazione d’amore per il piccolo in arrivo. Tra i primi a festeggiare la nascita dicistati i familiari di. La mamma, Anna Sanseverino, ha condiviso su Instagram un dolce messaggio: “30 novembre 2024. Sei il battito più dolce di questa canzone chiamata famiglia”.