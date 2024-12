Calciomercato.it - Udinese-Genoa 0-2: Toure spiana la strada ai rossoblù, prima vittoria per Vieira

Decisiva la rete di Pinamonti e l’autogol di Giannetti: i liguri sono sempre in controllo grazie all’espulsione lampo diIlcontinua a scalare la classifica. Quarto risultato utile consecutivo ein panchina peralla guida dei. Pinamonti e compagni si sono imposti per 2-0 sul campo dell’conquista un pari all’esordio:-Cagliari finisce 2-2. Successo allatrasferta: ivincono ad Udine (Foto LaPresse) – calciomercato.itIn avvio c’è subito un episodio che decide il match.stende Zanoli con una gomitata da ultimo uomo al secondo minuto di gioco: interviene il Var che richiama Aureliano al monitor ed arriva l’espulsione immediata per il difensore dell’. Da quel momento in campo c’è solo il. Sblocca subito Pinamonti e nella ripresa, senza correre rischi, arriva anche l’autorete di Giannetti provocato da un ottimo Zanoli.