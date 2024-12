Lanazione.it - Toscana alla conquista del Festival di Sanremo: Gabbani, Irama e Lucio Corsi. E al timone Carlo Conti

Firenze, 1 dicembre 2024 - Sul palco dic’è un angolo tutto toscano. A cominciare dal conduttore, fiorentino doc, che non mai interrotto i legami con la sua città, dove vive, nonostante inui impegni a Roma, dove lavora. “Mi piace vivere a Firenze – ha dichiarato- in una dimensione più umana e meno frenetica. E’ il luogo ideale dove voglio che cresca mio figlio che mi deve chiamare babbo e non papà". Tra i trenta big appena annunciati da, ci sono tre toscani: i carrarini Francescoe il maremmanoIl carrarino Francescoesordì tra le Nuove Proposte sul palco deldicon il tormentone Amen. Ma l’anno dopo, nel 2017, è definitivamente esploso con “Occidentali’s Karma”. Il balletto con lo scimmione - dietro le cui sembianze si nascondeva Filippo Ranaldi, coreografo di X Factor - è diventato virale e hato il pubblico e gli addetti ai lavori.