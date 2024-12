Spazionapoli.it - Torino-Napoli, scoppia la polemica: “Responsabilità condivisa”

Fa discutere un episodio accorso allo Stadio Olimpico di, inevitabile la raffica di polemiche dei tifosi azzurri.Ilsi gode il primato in classifica in attesa che le avversarie scendano in campo. Ennesima prestazione solida da parte dei ragazzi allenati da Antonio Conte, riusciti ad abbinare quantità e qualità nonostante qualche imprecisione. Nei minuti che hanno preceduto l’inizio della sfida dell’Olimpico disi sono manifestati disordini all’esterno del settore ospiti.Il disordine pubblico non ha permesso a tante famiglie di accedere agevolmente all’interno dell’impianto piemontese, con una pioggia di polemiche abbattutasi nei confronti delle autorità e della società granata. A queste si è aggiunta la critica dell’avvocato Grimaldi, intervenuto a difesa dei tifosi azzurri.