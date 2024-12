Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "Questo è l’atteggiamento giusto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vittoria importantissima. Tutti hanno fatto un ottima gara. Sono molto soddisfatto non solo dei tre punti ma anche della prestazione e dell’ atteggiamento" Dopo l’ennesima vittoria, la quinta nelle ultime sette partite, Robertonon può non essere che orgoglioso dei propri ragazzi. Un mister, quello biancorosso, che era perfettamente consapevole di tutte quelle insidie che accompagnavano la sfida: "Non era facile perché la Lucchese, ben allenata, veniva da una vittoria che le aveva ridato un po’ di entusiasmo". Tuttavia la Vis ancora una volta si è dimostrata solida: "Nonostante le difficoltà iniziali e l’errore di Coppola sul loro gol del vantaggio, non ci siamo demoralizzati. Nel primo tempo abbiamo creato diverse palle gol senza più rischiare niente. Nella ripresa abbiamo spinto molto.