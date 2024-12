Sport.quotidiano.net - Spal, in trasferta il salto di qualità. L’anno scorso cammino più sofferto

I progressi della nuovarispetto a quella della scorsa stagione sono particolarmente evidenti nel rendimento in. Sono già tre le vittorie conquistate dai biancazzurri nelle prime otto gare disputate fuori casa, a Sestri Levante, Rimini e Legnago. Nulla di straordinario, ma undienorme rispetto a un anno fa, quando nelle prime 12 partite giocate lontano da Ferrara la squadra guidata prima da Di Carlo e poi da Colucci fece bottino pieno una volta sola! Peraltro con una buona dose di fortuna, in extremis sul campo della Juventus Next Gen alla terza giornata di campionato nella prima fase di gestione Di Carlo. Di fatto poi Antenucci e compagni rimasero in astinenza inper cinque mesi, ritrovando la vittoria esterna a metà febbraio – sul campo del Pescara – subito dopo il ritorno di Mimmo sulla panchina.