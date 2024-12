Quotidiano.net - Siria, interessi in gioco e scenari. “Mosca agisce da potenza. Ma gli alleati sono in crisi”

Roma, 1° dicembre 2024 – Unache, dal 2011, ha iniziato ad avere una dipendenza sempre più forte da Teheran e che adesso deve trovare altri punti di appoggio nel mondo arabo. Un presidente, Bashar al-Assad, che vive un altro momento di. Maria Luisa Fantappiè, responsabile del Programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell’Istituto Affari internazionali, spiega perché la situazione è diversa rispetto a quella di oltre 14 anni fa. Fantappiè, in un Medio Oriente in fiamme sembra essersi riaperto il fronteno. Aleppo è caduta con una facilità che ha sorpreso molti. Cosa significano gli eventi degli ultimi giorni? “ Il conflitto inera stato definito congelato poiché le frontiere tra zone controllate dal regimeno e fazioni rivalirimaste immutate per un certo numero di anni.