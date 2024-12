.com - Sanremo 2025, Olly in gara dopo un periodo di successi e sold out

è intra i Big del Festival di, per il cantautore di Genova è il ritornouna recente ascesaè intra i Big del Festival diaver calcato il palco del Teatro Ariston nel 2023 incon il brano Polvere, questo ritorno è il coronamento di unricco di traguardi conquistati per il giovane cantautore genovese. A ottobre ha pubblicato il suo album Tutta vita (Epic Records/Sony Music Italy), prodotto da JVLI, un disco “che racconta i nostri ultimi due anni di noi“, dalle sue esperienze personali a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che sono entrate nella sua vita fino ad oggi.Con Tutta vitaha debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, restandoci per due settimane e stabilizzandosi in Top5.