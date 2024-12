.com - Sanremo 2025, Irama di nuovo in gara tra i Big

è inal Festival di., il cantautore è in tour nei palazzetti e torna all’Ariston dopo lo scorso annoè inal Festival di. La sua prima partecipazione risale al 2016 nelle Nuove Proposte con il brano Cosa resterà, è tornato poi sul palco dell’Ariston nel 2019 con La ragazza con il cuore di latta (2 platini), nel 2021 con La genesi del tuo colore (3 platini), nel 2022 con Ovunque sarai (4 platini) e nel 2024 con Tu no (2 platini).Attualmente impegnato in un tour nei palazzetti italiani completamente sold out,è uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video.