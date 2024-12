MOVIOLA – Parma-Lazio annullato eurogol a Rovella | il Var vede un fallo ad inizio azione

Leggi su Sportface.it

Un episodio dache farà discutere. Un po’ perché l’episodio è al limite e un po’ perché l’intervento del Var ha cancellato una rete da applausi. Dopo la splendida rete di Nicolòdalla lunga distanza, l’arbitro Luca Zufferli è stato richiamato al Var per un presuntoaddello stesso centrocampista su Haj. Decisione giusta? Siamo al limite. Ilpoteva essere fischiato sul momento, perché un contatto c’è. Ma la revisione al Var, dopo che l’si è sviluppata e l’arbitro ha lasciato correre, appare davvero un po’ forzata. Le proteste dellanon mancano. Così come quelle della panchina di Marco Baroni, che sembrava fare cenno al quarto uomo “è lui che l’ha tirato”. A nulla però servono le proteste: Zufferli è rientrato in campo e hala magia diche durante l’esultanza era corso fino al settore strapieno occupato dai tifosi della