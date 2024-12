Mistermovie.it - Mister Movie | Delusione per Amedeo Minghi escluso da Sanremo 2025, cos’ha detto

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’esclusione didal Festival diha scatenato un’ondata di polemiche. I fan del cantautore esprimono il loro disappunto, mentrestesso commenta la notizia con pacatezza. Scopri cosa è successo.: la polemica infuria dopo l’esclusione diLa scelta dei big in gara al Festival dicontinua a far discutere. Tra le assenze più notevoli c’è quella di, cantautore amatissimo dal pubblico italiano. La notizia della sua esclusione ha suscitato reazioni contrastanti, con i fan che esprimono il loro disappunto e il diretto interessato che commenta con pacatezza l’accaduto.L’esclusione didal cast diha lasciato un vuoto per molti appassionati di musica italiana.