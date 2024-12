Iodonna.it - Massimiliano Gallo riprende la storia abbattuto dalla fine della relazione con Alessandra

Alle 21.30 su Rai 1 comincia Vincenzo Malinconico 2, l’avvocato d’insuccesso più simpatico d’Italia con una seconda stagione firmata da Luca Miniero. E ovviamente tratta ancora dai romanzi di Diego De Silva (I Valori che contano, Sono felice, dove ho sbagliato? e dal racconto Patrocinio gratuito). Malinconico () non si è ancora ripresofinita con, presto diventerà nonno e se la dovrà vedere con il caso di una escort ventenne. E non è finita qui: l’ex moglie Nives cerca di riconquistarlo e di farlo ingelosire con il giovane maestro di padel, mentre l’amico Benny gli presenta Clelia, una giornalista d’inchiesta che si è sposata tre volte. Gli farà battere il cuore? Ilary Blasi torna su Netflix con una serie tv tutta su di sé X Leggi anche › In mezzo a tanti che vogliono solo vincere ecco “Vincenzo Malinconico”, antieroe che fa bene al cuore Vincenzo malinconico 2, avvocato d’insuccesso: tramaprima puntata, anticipazioniVincenzo Malinconico () assiste a una retatapolizia proprio nel suo palazzo: qualche piano sopra al suo è stata scovata una casa di appuntamenti.