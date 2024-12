Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2024 in DIRETTA: primo sigillo per Camille Rast! Super rimonta di Giorgia Collomb che è 16ma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.44: VINCE! La tedesca Duerr è solo quarta a 6 decimi dalla svizzera che va a prendersi la prima vittoria in carriera! Seconde a pari merito Holdener e Swenn Laon!19.43: All’intermedio Duerr ha 6 centesimi di vantaggio19.43: E’ sul podio Swenn Lao e c’è anche Holdener perchè la svedese chiude seconda a 57 centesimi daa pari merito con Holdener. Ora è sfida tra Duerr eper la vittoria19.43: All’intermedio Swenn Laon ha 4 centesimi di ritardo19.42: Bravissima la svizzerache sarà ancora sul podio! L’elvetica chiude con 57 centesimi di vantaggio su Holdener, terzo tempo di manche e terzo podio a fila per lei. Ora Swenn Laon19.41:all’intermedio ha un vantaggio di 69 centesimi19.40: E’ dietro la svizzera Meillard rispetto alla connazionale Holdener che mantiene 20 centesimi di vantaggio.