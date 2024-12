Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: la Ferrari spera in un episodio, tra poco la partenza

16.45 Per quanto visto nella Sprint, il favorito n.1 sembra George Russell. La Mercedes si esalta quando le temperature non sono alte.16.41 Guardando la griglia die la classifica costruttori, allaserve unper riaprire il discorso iridato in vista dell'ultima gara ad Abu Dhabi.16.40 La classifica costruttori:1. McLaren 6232.5933. Red Bull 5564. Mercedes 4345. Aston Martin 866. Haas 527. Alpine 498. RB 469. Williams 1710. Sauber 016.37 La classifica del Mondiale piloti:1. Max Verstappen (Red Bull) 4042. Lando Norris (McLaren) 3473. Charles Leclerc () 3234. Oscar Piastri (McLaren) 2765. Carlos Sainz () 2636. George Russell (Mercedes) 2227. Lewis Hamilton (Mercedes) 2118. Sergio Perez (Red Bull) 1529.