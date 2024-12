Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: momenti decisivi verso la quarantesima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:38 36. h4, sta rischiando il crollo? Per adesso la posizione è passata a essere leggermente favorevole al Nero se questi porterà il Re in g7!13:36 34. Dxf4 35. exf4 f5, adesso il Nero è riuscito a crearsi un po’ di controgioco ene ha una sola di mossa che mantiene un minimo di vantaggio, 36. Tg7! Vedremo se la giocherà.13:35 34. Rc2 giocata da! Che ovviamente non cambia le Donne, ma questa è una mossa che aiuta un po’ il Nero a respirare, anzi adesso gli converrebbe cambiare le Donne e poi piazzare la catena di pedoni da h8 a e5.13:34 Potrebbe essere l’ultima lunga riflessione di, che sta cercando di capire che piano attuare. Sonotesi, tesissimi.13:32 16 minuti perha l’orologio a 11’45”.