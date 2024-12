Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Francia in fuga, Giacomel risale al terzo posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 17.2514.19: Bene T. Boe, GRANDE! 17?9 DI SHOOTING TIME, SECONDO ZERO E L’ITALIA E’ TERZA!!!!14.18: Altra serie perfetta di Fillon Maillet,nettamente avanti14.17: Quarto poligono14.15: Al km 11.9, a 21? Norvegia, a 45? Germania, Austria, Svezia, Slovenia, Usa, Italia, Ucraina, a 55? Svizzera14.14: Al km 11.2, a 23? Norvegia, a 43? Germania, Austria, a 46? Svezia, Slovenia, Usa, Italia, Ucraina, Svizzera14.12: Dopo ilpoligono, a 25? Norvegia, a 42? Austria, Germania, a 49? Slovenia, a 54? Svezia, Usa, Ucraina, Svizzera, Italia14.11: Benecon lo zero! L’Italiain decima posizione14.10: Perfetto Fillon Maillet, un errore per T.