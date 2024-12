Biccy.it - La giustificazione di Mariotto che ha dato in seguito all’abbandono da Ballando con le Stelle

Perché Guillermoha abbandonato lo studio dicon le? Se da una parte FanPage ha scritto che i motivi sono di salute, dall’altra il direttore di Novella 2000 ha riportato quelle che sarebbero state le parole dello stilista. “mi ha svelato perché è sparito, queste sono state le sue parole“, ha scritto su Instagram. Ma lafa acqua da tutte le parti ed è altamente irreale.“Perché Guillermoieri è sparito dal programmacon ledal suo posto di giuria? . Sono state tante illazioni ed è circolato pure un video antipatico e falso, ma la cosa che è successa è seria. Una sua premiere, ossia la persona che è a capo dell’ateliere Gattinoi di cui lui è stilista è stata ricoverata per un’ernia, non una cosa grave. Lui è corso all’ateliere, è anall’ospedale dove lei era ricoverata, poi è tornato all’ateliere perché dovevano consegnare stasera 17 abiti d’alta moda a un’altezza reale saudita in Arabia.