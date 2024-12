Ilgiorno.it - Il corteo al Corvetto. In 500 per Ramy e Fares. Le lacrime di Neda. Poi un urlo: "Giustizia"

Leggi su Ilgiorno.it

e Giulia Bonezzi "", urlano in cinquecento nella sera di nebbia del, all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, vicino al distributore di benzina doveElgaml è morto una settimana fa a 19 anni, nello schianto del TMax guidato dal 22 enneBouzidi dopo un alt ignorato e otto chilometri di fuga dai carabinieri, a velocità folle e contromano. Vogliono "verità e", si legge nello striscione incorniciato da fumogeni rossi e blu, perl’egiziano, ma anche per il tunisino, che è agli arresti per resistenza in ospedale (ieri sera si è risvegliato dal coma farmacologico dopo un delicato intervento maxillo-facciale) e indagato per omicidio stradale, al pari del carabiniere che guidava la prima auto inseguitrice che s’è schiantata contro il semaforo, e che ha cercato di rianimare il 19 enne con il massaggio cardiaco.