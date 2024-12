Ilgiorno.it - I ragazzi sono come vetri: fragili e taglienti. Vanno educati alla bellezza

Paola Severini Melograni Buongiorno, mi chiamo Ermes e abito al Corvetto.un nonno di un adolescente, Enrico. Le scrivo davvero poche parole: il nostro quartiere non èè stato dipinto dai giornali, anzi! Ma il problema non è il quartiere, l’emergenzaloro, ie le ragazze.confusi, tristi, violenti perché senza una visione del futuro e poi.ignoranti. Io non chiedo che tutti conquistino un titolo di studiola laurea. Ma che leggano, si aggiornino, si appassionino, magari allo sport, all’arte,musica. Invece mi rendo conto che così non è. Che tristezza, che delusione. Non usciranno dal loro disagio se andiamo avanti in questo modo. Un saluto cordiale Caro nonno Ermes, anche ioconvinta che il Corvetto sia un quartiere dove la rete sociale è presente, è direi “robusta”, insomma, dove le relazioni fra le persone siano positive.