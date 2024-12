Isaechia.it - Grande Fratello, in arrivo un televoto flash per l’eliminazione immediata? La mossa social di Beatrice Luzzi che sembra confermarlo

Presto nella Casa delpotrebbero arrivare provvedimenti che sconvolgeranno la routine degli inquilini del reality condotto da Alfonso Signorini.Accanto all’ingresso di nuovi concorrenti, a cui spetterà il compito di movimentare le acque e si risollevare gli ascolti in drastico calo (clicca QUI per leggere), infatti, domani sera potrebbe arrivare a sorpresa l’espulsione di uno dei concorrenti in gara, come annunciato da Deianira Marzano nelle sue storie Instagram:Al, gli autori stanno valutando se sottoporre un concorrente a un! Questa decisione potrebbe portare a un’eliminazioneo a un’altra conseguenza significativa per il concorrente coinvolto. In passato, il programma ha utilizzato ilper determinare finalisti o eliminare concorrenti inaspettatamente.