Genova 13enne confida di essere stata stuprata | gli amici organizzano una spedizione punitiva a casa dell’ex fidanzato

Una ragazzina di 13 anni ècostretta ad avere rapporti sessuali dall’exdi 15 anni. E gli, non appena sono venuti a conoscenza della situazione, hanno organizzato una sorta dicontro il ragazzo. A raccontare la vicenda, accaduta a, è il Secolo XIX. Alla polizia, intervenuta su richiesta del 15enne, la ragazzina ha detto di non essersi ribellata perché temeva che lui potesse lasciarla. In un secondo momento, laha trovato il coraggio di allontanarsi dale hato aglile violenze che ècostretta a subire.LaA quel punto, una decina di coetanei – tutti tra i 13 e i 16 anni – hanno organizzato unaragazzo. Quest’ultimo avrebbe provato a difendersi con un grosso coltello da cucina e ha chiamato poi la polizia, che è venuta a conoscenza dell’intera storia.