Fiorentina-Inter formazioni ufficiali | Thula davanti Dumfries a destra

. Un vero e proprio banco di prova attende stasera la squadra di Simone Inzaghi. Di fronte ci sarà un’avversaria in piena forma, reduce da sette vittorie consecutive, un risultato che mancava da tempo. Il tutto si svolgerà in un clima infuocato allo stadio Artemio Franchi, dove, nonostante i lavori in corso, il pubblico promette di trasformare l’atmosfera in una vera bolgia.è sinonimo di emozioni e colpi di scena, e con una posta in palio così alta, le aspettative non possono che essere alle stelle. I nerazzurri arrivano carichi grazie alla lunga serie di risultati positivi, anche se non al meglio della forma. La sfida contro gli uomini di Raffaele Palladino si preannuncia intensa, ricca di spunti tecnici ed emozionali. Fischio d’inizio alle ore 18, arbitrato da Daniele Doveri: seguite ogni momento su FcNews.