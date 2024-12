Lanazione.it - Estra, un altro stop al fotofinish. Brilla Paschall, ma gode Treviso

Nutribullet 9188 NUTRIBULLET : Bowman 16, Mascolo 19, Olisevicius 18, Alston 15, Paulicap 9; Mezzanotte 5, Pellegrino 2, Macura 7, Torresani, De March ne, Martin ne, Spinazzè ne. All. Vitucci.PISTOIA: Christon 10, Forrest 14, Rowan 19, Kemp 14,23; Silins 6, Della Rosa, Saccaggi, Benetti, Anumba, Boglio ne, Novori ne. All. Markovski. Arbitri: Lo Guzzo, Bartoli, Valzani. Parziali: 18-25, 36-42, 57-60. Note: tiri da due23/46, Pistoia 18/37. Tiri da tre8/23, Pistoia 12/32. Tiri liberi21/25, Pistoia 16/19. Dopo aver assaporato il gusto della vittoria per oltre 35 minuti l’ha dovuto masticare di nuovo il boccone amaro della sconfitta. Ko che fa male quello di, di nuovo in volata, di nuovo con ingenuita fatali negli ultimi tre minuti.